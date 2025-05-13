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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
1429
Время на прочтение
1 мин

Три знака, которые сегодня могут услышать признание в любви

День, когда нельзя грустить — такое настроение негативно отразиться на жизненных обстоятельствах. Можно — с учетом реалий нашей жизни устраивать небольшие праздники, когда просто хочется почувствовать жизнь во всей ее полноте. День также благоприятен для неожиданных признаний в любви и предложений руки и сердца.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Сегодня, 13 мая, грустить нельзя представителям всех знаков Зодиака, но трех из них могут порадовать неожиданные признания в любви.

Лев

Львам, которые давно состоят в отношениях со своим партнером, не очень нужно его признание в любви — они и так в ней уверены. Но услышать о чувствах им будет приятно, а если любимый человек, к тому же, позаботится о романтической обстановке, они это обязательно оценят.

Дева

Для Дев, несмотря на то, что их отношения с любимым человеком связывает прочная «дружба», признание в любви станет полной неожиданностью. К тому же, это событие заставит их задуматься о будущем: возможно, стоит начать подготовку к официальному оформлению отношений?

Козерог

Козероги сами надумают сделать решительный шаг и рассказать о своих чувствах любимому человеку. Представители знака только на первый взгляд кажутся сдержанными, на самом деле у них в душе бушуют сильные чувства, и в одном из них они сегодня решат признаться.

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Дата публикации
Количество просмотров
1429
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