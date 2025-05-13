Три знака, которые сегодня могут услышать признание в любви

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Содержание Лев Дева Козерог

Сегодня, 13 мая, грустить нельзя представителям всех знаков Зодиака, но трех из них могут порадовать неожиданные признания в любви.

Лев

Львам, которые давно состоят в отношениях со своим партнером, не очень нужно его признание в любви — они и так в ней уверены. Но услышать о чувствах им будет приятно, а если любимый человек, к тому же, позаботится о романтической обстановке, они это обязательно оценят.

Дева

Для Дев, несмотря на то, что их отношения с любимым человеком связывает прочная «дружба», признание в любви станет полной неожиданностью. К тому же, это событие заставит их задуматься о будущем: возможно, стоит начать подготовку к официальному оформлению отношений?

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Козерог

Козероги сами надумают сделать решительный шаг и рассказать о своих чувствах любимому человеку. Представители знака только на первый взгляд кажутся сдержанными, на самом деле у них в душе бушуют сильные чувства, и в одном из них они сегодня решат признаться.

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