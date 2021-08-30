Три знака, которые сегодня могут увидеть пророческие сны

День контроля над энергетикой, когда каждый человек легко может понять, на каком уровне она у него находится. Тот, кто сегодня чувствует себя бодрым и полным сил, может сказать, что с его энергетическим запасом все в порядке. А тому, кто почувствует себя уставшим и обессиленным, необходимо его повысить, поскольку энергетика стремится к нулю. В этот день – точнее, ночь – могут присниться пророческие сны.

Сегодня, 30 августа, увидеть во сне важную подсказку могут все знаки зодиакального круга, но трем из них необходимо обратить на сновидения особое внимание.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы настолько уверены в себе и своей неотразимости, что редко обращают внимание на то, что считают "потусторонней чепухой" – гадания, предсказания и сны. Однако сновидения, которые они увидят сегодня, окажутся настолько яркими и эмоционально убедительными, что представители знака при всем желании не смогут от них отмахнуться. И это будет правильным, поскольку нынешний сон может предвещать грандиозные – и положительные – жизненные перемены.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи, как правило, относятся к снам довольно равнодушно. Нельзя сказать, что они совсем в них не верят, но и значения особого не придают. Так будет и на этот раз, хотя звезды все-таки настоятельно рекомендуют представителям знака запомнить все, что они увидят накануне ночью. Вполне возможно, что в сновидениях обнаружится подсказка, которая поможет им сориентироваться в важной жизненной ситуации.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы, в отличие от других знаков Зодиака, к мистике относятся уважительно и с пониманием, поэтому обращают внимание на знаки, которые посылает им судьба, и запоминают сны, считая, что в каждом из них может содержаться важная для них информация. Но на этот раз представителей знака может ждать затруднение – им будет не так просто расшифровать смысл увиденного. Зато, если Рыбам удастся справиться с этой задачей, они получат важный совет на будущее.

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