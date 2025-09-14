- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 33
- Время на прочтение
- 1 мин
Три знака, которые сегодня могут увидеть вещие сны
День, когда многие из нас могут почувствовать себя уставшим и обессиленным, в таком случае необходимо будет повысить уровень энергетики, которая стремится к нулю. А еще в этот день — точнее, ночь — могут присниться пророческие сны.
Сегодня, 14 сентября, увидеть во сне важную подсказку могут все знаки зодиакального круга, но трем из них необходимо обратить на сновидения особое внимание.
Лев
Львы настолько уверены в своей неотразимости, что редко обращают внимание на то, что считают «потусторонней чепухой» — гадания, предсказания и сны. Однако сновидения, которые они увидят накануне, окажутся настолько яркими, что убедят даже их.
Водолей
Водолеи, как правило, относятся к снам довольно равнодушно. Так будет и на этот раз, хотя звезды все-таки советуют им запомнить все, что они увидят ночью. Вполне возможно, что в сновидениях обнаружится подсказка, которая поможет им сориентироваться важной жизненной ситуации.
Рыбы
Рыбы, в отличие от других знаков Зодиака, к мистике относятся уважительно, поэтому обращают внимание на знаки, которые посылают им судьба, и запоминают сны, считая в каждом из них может содержаться важная для них информация — сегодня именно так и случится.
