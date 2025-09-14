Три знака, которые сегодня могут увидеть вещие сны

Гороскоп / © Credits

Реклама

Сегодня, 14 сентября, увидеть во сне важную подсказку могут все знаки зодиакального круга, но трем из них необходимо обратить на сновидения особое внимание.

Лев

Львы настолько уверены в своей неотразимости, что редко обращают внимание на то, что считают «потусторонней чепухой» — гадания, предсказания и сны. Однако сновидения, которые они увидят накануне, окажутся настолько яркими, что убедят даже их.

Водолей

Водолеи, как правило, относятся к снам довольно равнодушно. Так будет и на этот раз, хотя звезды все-таки советуют им запомнить все, что они увидят ночью. Вполне возможно, что в сновидениях обнаружится подсказка, которая поможет им сориентироваться важной жизненной ситуации.

Реклама

Рыбы

Рыбы, в отличие от других знаков Зодиака, к мистике относятся уважительно, поэтому обращают внимание на знаки, которые посылают им судьба, и запоминают сны, считая в каждом из них может содержаться важная для них информация — сегодня именно так и случится.

Читайте также: