1 сентября
-
Астрология
- Астрология
235
- 235
1 мин
- 1 мин
Три знака, которые сегодня могут встретить свою вторую половинку
День, когда приветствуются любые серьезные дела и проекты — можно открывать собственный бизнес, проводить деловые переговоры, переходить на другую работу, покупать и продавать недвижимость, начинать ремонт.
Это также благоприятное время для устройства личной жизни, когда можно рассчитывать на встречу с человеком своей мечты.
Сегодня, 1 сентября, встретить свою половинку могут все знаки Зодиака, но к трем из них судьба в этом смысле будет особенно благосклонна.
Телец
Тельцы, которые, несмотря на кажущуюся неповоротливость, являются одним из самых романтичных знаков Зодиака, плохо переносят одиночество. Сегодня судьба может наконец-то улыбнуться им, познакомив с человеком, который — и внешне, и внутренне — похож на того, о ком они мечтали.
Водолей
Водолеи, которые зачастую легкомысленно относятся к отношениям с противоположным полом, сегодня будут серьезными как никогда. Человека, который окажется в их окружении в этот день, ни в коем случае нельзя упустить, даже если поначалу он не заинтересует представителей знака.
Рыбы
Рыбы, часто витающие в облаках, спустившись на землю, будут удивлены увиденным. Окажется, что среди их знакомых масса представителей противоположного пола, на которых можно «положить глаз», так что в поисках своей судьбы необязательно отправляться на край света.