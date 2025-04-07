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Три знака, которые сегодня могут встретить вторую половинку
День, когда приветствуются любые серьезные дела и проекты — можно открывать собственный бизнес, проводить деловые переговоры, переходить на другую работу, покупать и продавать недвижимость, начинать ремонт. Это также благоприятное время для устройства личной жизни: те, кто пока одинок, может встретить свою вторую половинку.
Сегодня, 7 апреля, встретить свою половинку могут все знаки Зодиака, но к трем из них судьба будет особенно благосклонна.
Телец
Тельцы, которые, несмотря на кажущуюся неповоротливость, являются одним из самых романтичных знаков Зодиака, плохо переносят одиночество. Сегодня судьба может наконец-то улыбнуться им, познакомив с человеком, который — и внешне, и внутренне — похож на того, о ком они мечтали.
Водолей
Водолеи, зачастую безалаберно и легкомысленно относящиеся к отношениям с противоположным полом, сегодня будут серьезными как никогда. И это хорошо, потому что человека, который неожиданно окажется в их окружении в этот день, ни в коем случае нельзя упустить.
Рыбы
Рыбы, часто витающие в облаках, спустившись на землю, будут удивлены тем, что увидят. Оказывается, среди их знакомых масса представителей противоположного пола, на которых можно обратить пристальное внимание, так что в поисках своей судьбы достаточно посмотреть вокруг.
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