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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
2763
Время на прочтение
1 мин

Три знака, которые сегодня могут встретить вторую половинку

День, когда приветствуются любые серьезные дела и проекты — можно открывать собственный бизнес, проводить деловые переговоры, переходить на другую работу, покупать и продавать недвижимость, начинать ремонт. Это также благоприятное время для устройства личной жизни: те, кто пока одинок, может встретить свою вторую половинку.

Автор публикации
Мила Королева Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Сегодня, 7 апреля, встретить свою половинку могут все знаки Зодиака, но к трем из них судьба будет особенно благосклонна.

Телец

Тельцы, которые, несмотря на кажущуюся неповоротливость, являются одним из самых романтичных знаков Зодиака, плохо переносят одиночество. Сегодня судьба может наконец-то улыбнуться им, познакомив с человеком, который — и внешне, и внутренне — похож на того, о ком они мечтали.

Водолей

Водолеи, зачастую безалаберно и легкомысленно относящиеся к отношениям с противоположным полом, сегодня будут серьезными как никогда. И это хорошо, потому что человека, который неожиданно окажется в их окружении в этот день, ни в коем случае нельзя упустить.

Рыбы

Рыбы, часто витающие в облаках, спустившись на землю, будут удивлены тем, что увидят. Оказывается, среди их знакомых масса представителей противоположного пола, на которых можно обратить пристальное внимание, так что в поисках своей судьбы достаточно посмотреть вокруг.

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