Три знака, которые сегодня могут встретить вторую половинку

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Содержание Телец Водолей Рыбы

Сегодня, 7 апреля, встретить свою половинку могут все знаки Зодиака, но к трем из них судьба будет особенно благосклонна.

Телец

Тельцы, которые, несмотря на кажущуюся неповоротливость, являются одним из самых романтичных знаков Зодиака, плохо переносят одиночество. Сегодня судьба может наконец-то улыбнуться им, познакомив с человеком, который — и внешне, и внутренне — похож на того, о ком они мечтали.

Водолей

Водолеи, зачастую безалаберно и легкомысленно относящиеся к отношениям с противоположным полом, сегодня будут серьезными как никогда. И это хорошо, потому что человека, который неожиданно окажется в их окружении в этот день, ни в коем случае нельзя упустить.

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Рыбы

Рыбы, часто витающие в облаках, спустившись на землю, будут удивлены тем, что увидят. Оказывается, среди их знакомых масса представителей противоположного пола, на которых можно обратить пристальное внимание, так что в поисках своей судьбы достаточно посмотреть вокруг.

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