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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
21k
Время на прочтение
1 мин

Три знака, которые сегодня почувствуют лень и апатию

День, когда позитивная и негативная энергетика противостоят друг другу, но делают это без должной активности. Из-за этого у людей может возникнуть ощущение безнадежности, бессилия добра и его невозможности противостоять злу. Уже завтра пессимистическое настроение пойдет на спад, но сегодняшний день необходимо будет пережить.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Сегодня, 28 июня, лень и апатию могут почувствовать представители всех знаков Зодиака, но три из них пострадают от них особенно сильно.

Дева

Девам, почувствовавшим, вялость и безразличие, рекомендуется взбодриться. Сделать это можно любым способом, но для представителей этого знака больше — и лучше — всего подойдет хозяйственный: наведя порядок в доме — прежде всего, в шкафах — они почувствую себя лучше.

Козерог

Козерогам — представители деловитого и дисциплинированного знака — сегодня безразличие ко всему, что их окружает. Не стоит бороться с апатией, с ленью, которая станет ее следствием — лучше переждать время вынужденного бездействия, а уже назавтра взяться за работу.

Рыбы

Рыбы, славящиеся своей меланхоличностью, и так слишком часто ощущают апатию, чтобы нынешний день стал для них чем-то из ряда вон выходящим. Однако на этот раз стоит взять себя в руки и заставить себя действовать, даже если для этого придется приложить определенные усилия.

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Дата публикации
Количество просмотров
21k
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