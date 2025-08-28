ТСН в социальных сетях

Три знака, которые сегодня почувствуют себя ясновидящими

Один из самых энергетически чистых и позитивных дней, который рекомендуется провести в покое, отказавшись от активных действий и суеты — так легче будет прислушаться к себе, понять, чего хочется достичь в жизни и какими способами это лучше сделать.

Гороскоп

Гороскоп / © Credits

В это время также обостряется интуиция, которая может дать ответ на важный жизненный вопрос.

Сегодня, 28 августа, все знаки Зодиака смогут заглянуть в будущее, но три из них почувствуют себя ясновидящими.

Близнецы

Близнецы, от природы обладающие мощной интуицией, на этот раз превзойдут сами себя — от них не утаится ни одна деталь, которую они подметят и правильно интерпретируют. Нынешние предвидения в основном коснутся окружающих людей — точнее тех, кто называет себя их друзьями.

Лев

Львам, которые не очень верят в то, что интуиция может помочь им в решении важных жизненных вопросов, поймут, что заблуждаются. Внутренний голос поможет им не только обозначить проблему, но и хотя бы в общих чертах наметить пути выхода из сложившейся ситуации.

Весы

Весам ни в коем случае не стоит игнорировать интуицию, а заодно и знаки, которые будет посылать им Вселенная. Если представители знака отнесутся к ним внимательно, то ближайшее будущее предстанет перед ними настолько ясно, как будто бы они увидят ее изображение по телевизору.

