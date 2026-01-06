- Дата публикации
Три знака Зодиака, которым сегодня рекомендуется провести время с близкими людьми
День мощной позитивной энергетики, которая позволяет выполнить все, что мы запланировали, а иногда даже больше.
В свободное время необходимо уделить максимум внимания родным и любимым людям, защитить тех, кого несправедливо обидели, и прийти на помощь нуждающимся.
Сегодня, 6 января, провести время с семьей рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них общение с ними будет особенно важно.
Близнецы
Близнецам, которые решат провести день в компании любимого человека, важно помнить о необходимости отказаться от обмана на любом уровне. Солгав даже в пустяке, они рискуют попасть в ситуацию, в которой каждая новая мелочь будет приводить к очередному витку обмана.
Рак
Ракам звезды настоятельно рекомендуют не только провести время с близкими и любимыми людьми, но и — в случае необходимости — вступиться за кого-то из них. Конечно, агрессивные действия недопустимы, достаточно будет дать понять хейтерам, что за этого человека есть кому заступиться.
Водолей
Водолеям, которые решат уединиться с любимым человеком, важно помнить о существующих между ними разногласиях и — даже нечаянно — не провоцировать себя и его на их обострение. Впрочем, делать вид, что ничего не происходит, тоже нежелательно — так можно загнать конфликт вглубь.
