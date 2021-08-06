Три знака, которые сегодня узнают важную тайну

День, когда многие проблемы могут решаться легко и практически без усилий – главное, довериться окружающему миру или высшим силам – тут уж кому как больше нравится. Велика вероятность также стать обладателем информации, являющейся важной профессиональной или личной тайной: ни в коем случае не стоит делать ее достоянием широкой общественности.

Сегодня, 6 августа, обладателями важной тайны станут представители всех знаков Зодиака, но три из них с ее помощью могут решить один важный жизненный вопрос.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки – надо отдать им должное – умеют хранить тайны, они не любят сплетничать о других, любимой темой для общения с окружающими являются они сами – все остальное они отметают за ненадобностью. Вот и сегодня, узнав некий секрет, касающийся другого человека, они, немного поразмышляв, похоронят его в глубинах своей памяти и никому о нем не скажут, чем заработают в глазах посвященных в эту тайну людей репутацию человека, которому можно доверять.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы хранят чужие тайны из чувства брезгливости: им кажется, что обнародовать чужие секреты, мягко говоря, неэтично. Впрочем, это не мешает им время от времени намекать человеку, в чьи тайны они проникли, на то, что могут их обнародовать, хотя на самом деле никогда этого не сделают. Однако сегодня звезды категорически не рекомендуют им делать ни того, ни другого – это может негативно сказаться на их последующих жизненных перипетиях.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионам, которые хотят узнать чужую тайну, не нуждаются в том, чтобы подглядывать, подслушивать или копаться в чужих бумагах – их мощная интуиция позволяет им проанализировать данные, которые в буквальном смысле слова лежат на поверхности, и сделать правильные выводы. Для того чтобы представители знака обнародовали эти данные, необходимо, чтобы обстоятельства вынудили их к этому. Остается только надеяться, что в этот раз ничего подобного не произойдет.

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