- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 435
- Время на прочтение
- 2 мин
Три знака Зодиака, которые в эти дни получат по заслугам
18-й лунный день, который продлится двое суток, астрологи называют «зеркальным»: все, что происходит в это время с человеком, является отражением его внутреннего мира.
Если там царит мир, то и события этого времени будут позитивными и приятными, тем же, кто страдает от душевных — или моральных — проблем, ждать хороших событий им не придется.
В эти дни, 4 и 5 мая, представители всех знаков Зодиака получат по заслугам — проще говоря, пожнут то, что посеяли, но трех из них такой расклад коснется особенно сильно.
Близнецы
Близнецы часто отмахиваются от проблем друзей и приятелей и отказываются под любым предлогом приходить им на помощь. Сегодня им придется столкнуться с прямо противоположной реакцией: помощь понадобится им, но окружающие, вряд ли м ее окажут.
Весы
Весы могут столкнуться с ситуацией, которая выведет их из себя. Она будет связана с их внутренним состоянием: в последнее время представители знака запутались в своих мыслях и чувствах, неудивительно, что и внешние обстоятельства будут складываться соответственно — непонятно и непредсказуемо.
Дева
Девы, которые всегда и во всем настроены на сопротивление, сегодня на себе почувствуют, каково это — общаться с людьми, которые — как они –спорят по любому поводу. С кем бы они ни начали общаться, все будут им противоречить, доводя представителей знака до белого каления.
Читайте также:
Белая Луна в знаке Девы с 13 марта до 12 октября 2026 года: что нас ждет в это время
Как Уран и Юпитер повлияют на события в Украине в мае-июле 2026 года