Три знака Зодиака, которые в эти дни получат по заслугам

Если там царит мир, то и события этого времени будут позитивными и приятными, тем же, кто страдает от душевных — или моральных — проблем, ждать хороших событий им не придется.

В эти дни, 4 и 5 мая, представители всех знаков Зодиака получат по заслугам — проще говоря, пожнут то, что посеяли, но трех из них такой расклад коснется особенно сильно.

Близнецы

Близнецы часто отмахиваются от проблем друзей и приятелей и отказываются под любым предлогом приходить им на помощь. Сегодня им придется столкнуться с прямо противоположной реакцией: помощь понадобится им, но окружающие, вряд ли м ее окажут.

Весы

Весы могут столкнуться с ситуацией, которая выведет их из себя. Она будет связана с их внутренним состоянием: в последнее время представители знака запутались в своих мыслях и чувствах, неудивительно, что и внешние обстоятельства будут складываться соответственно — непонятно и непредсказуемо.

Дева

Девы, которые всегда и во всем настроены на сопротивление, сегодня на себе почувствуют, каково это — общаться с людьми, которые — как они –спорят по любому поводу. С кем бы они ни начали общаться, все будут им противоречить, доводя представителей знака до белого каления.

