Три знака, которых могут «подставить» лучшие друзья

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Содержание Близнецы Стрелец Козерог

Сегодня, 22 июня, проблемы в отношениях с друзьями могут возникнуть у представителей всех знаков Зодиака, но трех из них могут «подставить» самые близкие из них.

Близнецы

Близнецы отношения с друзьями строят по принципу «игры в одни ворота»: они считают, что друзья все жертвовать для них своим временем и приходить на помощь по первому зову, но ситуация проиграется с точностью наоборот — друзья используют представителям знака, что им очень не понравится.

Стрелец

Стрельцы, жизненным девизом которых должна стать фраза «все мои проблемы — от друзей», в очередной раз могут столкнуться с предательством близкого человека. Кто-то, кому они доверили свой секрет, просто так — от скуки, сделает его достоянием широкой общественности.

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Козерог

Козероги, кредо которых «я использую», поступают подобным образом со всеми, включая родных и близких друзей, которые, их взгляд, ничем не отличаются от других «полезных ресурсов». Но сегодня нежелание их «жертв» и оставаться таковыми станет для них большой неожиданностью.

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