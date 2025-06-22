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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
307
Время на прочтение
1 мин

Три знака, которых могут «подставить» лучшие друзья

Темная энергетика дня подталкивает людей к ссорам и конфликтам без повода – они могут вспыхивать сами по себе, от недовольства друг другом. Особого внимания потребуют отношения с друзьями – они будут подвержены серьезной проверке, которую пройдут не все.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Сегодня, 22 июня, проблемы в отношениях с друзьями могут возникнуть у представителей всех знаков Зодиака, но трех из них могут «подставить» самые близкие из них.

Близнецы

Близнецы отношения с друзьями строят по принципу «игры в одни ворота»: они считают, что друзья все жертвовать для них своим временем и приходить на помощь по первому зову, но ситуация проиграется с точностью наоборот — друзья используют представителям знака, что им очень не понравится.

Стрелец

Стрельцы, жизненным девизом которых должна стать фраза «все мои проблемы — от друзей», в очередной раз могут столкнуться с предательством близкого человека. Кто-то, кому они доверили свой секрет, просто так — от скуки, сделает его достоянием широкой общественности.

Козерог

Козероги, кредо которых «я использую», поступают подобным образом со всеми, включая родных и близких друзей, которые, их взгляд, ничем не отличаются от других «полезных ресурсов». Но сегодня нежелание их «жертв» и оставаться таковыми станет для них большой неожиданностью.

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Дата публикации
Количество просмотров
307
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