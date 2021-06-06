Три знака, которых сегодня могут подвести их друзья

Темная энергетика дня поневоле склоняет людей к ссорам и конфликтам, для которых, как правило, и особого повода не надо – они вспыхивают как будто бы сами по себе, от искр раздражения и недовольства друг другом. В это время нежелательно хвастаться, смотреть на других свысока, впустую тратить деньги и общаться с неприятными людьми. Отношения с друзьями будут подвержены серьезной проверке, которую пройдут не все.

Сегодня, 6 июня, друзья могут подвести представителей всех знаков зодиакального круга, но для трех из них такое поведение близких людей станет особенно неприятным.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы, как правило, отношения с друзьями строят по принципу "в одни ворота": они считают, что друзья должны жертвовать для них своим личным временем, в любой ситуации приходить на помощь, являясь по первому зову, выслушивать их, как заправские психоаналитики, и даже дарить подарки – причем делать как по поводу, так и без повода. От них же, уверены представители знака, не требуется ничего – достаточно того, что они одарили кого-то своей дружбой. Сегодня ситуация проиграется с точностью наоборот – друзья используют Близнецов, что им очень не понравится.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы, жизненным девизом которых должна стать фраза "все мои проблемы – от друзей", в очередной раз могут столкнуться с предательством близкого человека. Кто-то, кому они доверили свой секрет, охотно сделает его достоянием широкой общественности, причем просто так, от скуки, а не из-за злого умысла. Возможно, представителям знака нужно поменьше откровенничать даже с теми, кого они считают достойными доверия, в противном случае им придется вывести предавшего их человека за круг общения – доверять им впредь они уже не смогут.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги, жизненный девиз которых – "я использую", поступают подобным образом со всеми, включая родных и близких друзей, и, надо признать, не видят в этом ничего зазорного. Чем, собственно, на их взгляд, отличаются окружающие их люди от других "ресурсов", которые они используют в своих целях? Правильно, ничем, поэтому нужно добиваться своего любым способом – в том числе и таким. Однако сегодня представителей знака может ожидать серьезный облом – их "жертвы" откажутся впредь оставаться таковыми, и Козероги будут всерьез этим их решением удивлены и озадачены.

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