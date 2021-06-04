Три знака, которых сегодня ждет романтическое свидание с продолжением

День, когда можно приступать к реализации масштабных и серьезных проектов во всех сферах – начиная с профессиональной и заканчивая бытовой и хозяйственной, им будет способствовать редкая удача, а значит, нельзя упускать такую возможность. Время также благоприятно для романтических свиданий и интимной близости, которая – с большой долей вероятности – может привести к зачатию ребенка.

Сегодня, 4 июня, на романтическое свидание с продолжением, которое приведет к зачатию ребенка, в той или иной степени могут рассчитывать все знаки Зодиака, но для трех из них оно станет приятным сюрпризом.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы – особенно те из них, кто всю жизнь тоскует по своей первой любви – неожиданно для себя получат возможность с ней (или с ним) встретиться. Неудивительно, что, решив отпраздновать такой счастливый случай, влюбленные устроят романтический вечер, плавно переходящий в не менее романтическую ночь. Когда – через две-три недели – станет ясно, к чему эта встреча привела, "виновник торжества" окажется уже довольно далеко, так им – если, конечно, они не собираются обзаводиться статусом матери-одиночки, необходимо соблюдать осторожность.

Близнецы (22.05 – 21.06)

У Близнецов – точнее, у одиноких представителей этого знака – сегодня есть реальный шанс встретить свою вторую половинку. Причем любовь, вспыхнувшая с первого взгляда, окажется настолько сильной, что события будут развиваться стремительно – от прогулок и ужина в ресторане до ночи в постели. О серьезных последствиях свидания представители знака узнают спустя некоторое время, но только от них самих – точнее, от их переменчивого настроения – будет зависеть, продолжат они отношения с отцом будущего ребенка или нет.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы – во всяком случае, те из них, которые давно замужем и тщетно пытаются завести ребенка – ничего не хотят так сильно, как увидеть заветные две полоски на тесте на беременность. Сегодня они будут как никогда близки к своей цели, правда, для этого звезды настоятельно рекомендуют представителям знака устроить ужин с романической атмосферой, который – в полном соответствии с законами жанра – закончится любовью не на словах, а на деле. Главное в данному случае – сосредоточиться не на цели, а на процессе, и тогда все обязательно получится.

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