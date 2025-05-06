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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
666
Время на прочтение
1 мин

Три знака, которым можно начинать ремонт или строительство

День, когда будут приветствоваться любые начинания — все они будут обречены на успех, поэтому важно приступать к ним, не мешкая, причем самыми успешными окажутся дела, связанные, как говорят астрологи, с землей — например, ремонт или строительство.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Сегодня, 6 мая, начинать дела, связанные с землей, можно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них звезды советуют сосредоточиться на ремонте и строительстве.

Овен

Овнам, которые сегодня получить приличную сумму денег, просто необходимо улучшить качество своей жизни. Прежде всего это коснется их домашних условий, которые давно оставляют желать лучшего — сделать хотя бы косметический ремонт не только можно, но и нужно.

Дева

У Дев, которые известны своей бережливостью, наверняка имеются средства, которые они давно откладывали на улучшение своих жилищных условий. Пришла пора привести свое жилье в комфортное состояние, тем более что представители знака всегда найдут, что усовершенствовать.

Козерог

Козероги за работой, которой посвящают дни и ночи, зачастую не обращают внимания на состояние дома, являющееся плачевным. Они бы и на этот раз не взялись в этом смысле за ум, если бы кто-то из друзей или знакомых, мнению которых они доверяют, не подняли бы их на смех.

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Дата публикации
Количество просмотров
666
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