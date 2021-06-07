Три знака, которым сегодня можно отправляться в поездки

День, символом которого является Нептун, непосредственно связан с путешествиями – прежде всего морскими, но воздушные и сухопутные окажутся не менее удачными. Во время таких путешествий удастся не только хорошо отдохнуть и выполнить все задания начальства, но и получить новые – важные для последующей жизни – знания.

Сегодня, 7 июня, отправляться в поездки можно представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них они окажутся особенно успешными и важными.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецам, которые в последнее время много работали, а потому стали хуже себя чувствовать, рекомендуется отправиться на отдых, который поддержит их иссякающие силы. Для реабилитации и релаксации им лучше всего выбрать какой-то морской курорт – как отечественный, так и в открытых для туристов, несмотря на эпидемическую ситуацию, странах – например, Турцию или Египет. Однако, если такой возможности у представителей знака нет, подойдет и отдых у ближайшего водоема – энергия воды окажет благотворное влияние на физическое состояние и психику.

Весы (24.09 – 23.10)

Весам, коль скоро начальство отправит их в командировку, звезды рекомендуют охотно соглашаться и отправляться в поездку, даже если поначалу им будет казаться, что их отправляют в "ссылку", заставляя выполнять задание, о которого отказались другие сотрудники. Но, оправившись в командировку, они довольно быстро справятся со своими задачами, чем заслужат похвалу и поощрения от начальства, а оставшееся время посвятят отдыху – благо, места в том районе, в котором они будут находиться, окажутся на редкость живописными.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы, которые являются главными путешественниками Зодиака, давно мечтали отправиться в путешествие к местам силы, но эпидемия коронавируса поставила на их планах большой и жирный крест. Во всяком случае, именно так им кажется, но они глубоко заблуждаются. Пересечение границ в данном случае значения не имеет – места силы можно найти и в своей стране, надо только погуглить их в интернете. Ну а дальше все просто: нужно собрать вещи, заказать билет и отправляться в путь – впечатления от такой поездки останутся самые благоприятные.

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