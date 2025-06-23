Три знака, которым можно отправляться в путешествия

Гороскоп / © Credits

Реклама

Содержание Весы Скорпион Стрелец

Сегодня, 23 июня, отправляться в поездки можно представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них они окажутся особенно успешными и важными.

Весы

Весам, которых пошлют в командировку, звезды рекомендуют охотно соглашаться. Но, отправившись в поездку, они довольно быстро справятся со своими задачами, чем заслужат поощрения от начальства, а оставшееся время посвятят заслуженному ими отдыху

Скорпион

Скорпионам, которые в последнее время много работали, а потому стали хуже себя чувствовать, рекомендуется отправиться на отдых, который поддержит их иссякающие силы. Для реабилитации и релаксации им лучше всего выбрать поездку к морю — вода и воздух сотворят настоящие чудеса.

Реклама

Стрелец

Стрельцы, как главные путешественники Зодиака, давно мечтали отправиться в путешествие к местам силы, но обстоятельства не давали этого сделать. Сегодня им нужно воспользоваться возможностью совершить такое путешествие, тем более что такие объекты можно найти и в своей стране.