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- Астрология
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Три знака, которым можно отправляться в путешествия
День непосредственно связан с путешествиями — прежде всего морскими, но воздушные и сухопутные окажутся не менее удачными. Во время таких путешествий удастся не только хорошо отдохнуть и выполнить все задания начальства, но и получить новые знания.
Сегодня, 23 июня, отправляться в поездки можно представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них они окажутся особенно успешными и важными.
Весы
Весам, которых пошлют в командировку, звезды рекомендуют охотно соглашаться. Но, отправившись в поездку, они довольно быстро справятся со своими задачами, чем заслужат поощрения от начальства, а оставшееся время посвятят заслуженному ими отдыху
Скорпион
Скорпионам, которые в последнее время много работали, а потому стали хуже себя чувствовать, рекомендуется отправиться на отдых, который поддержит их иссякающие силы. Для реабилитации и релаксации им лучше всего выбрать поездку к морю — вода и воздух сотворят настоящие чудеса.
Стрелец
Стрельцы, как главные путешественники Зодиака, давно мечтали отправиться в путешествие к местам силы, но обстоятельства не давали этого сделать. Сегодня им нужно воспользоваться возможностью совершить такое путешествие, тем более что такие объекты можно найти и в своей стране.