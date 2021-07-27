Три знака, которым нельзя поддаваться чужому влиянию

День пассивной энергетики, во время которого люди становятся ленивыми и апатичными – им ни до чего нет дела. Заняться серьезной работой и тем более достичь в ней результата, удастся только тем, кто сможет собраться с силами и мобилизовать себя на активные действия. Нежелательно поддаваться чужому влиянию, даже если люди, которые его оказывают, кажутся абсолютно заслуживающими доверия и желающими добра.

Сегодня, 27 июля, поддаваться чужому влиянию не рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них особенно важно сохранить собственную индивидуальность.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы, которых – в силу присущей им двойственности – постоянно "бросает" из стороны в сторону, часто спрашивают совета у самых разных людей – как близких, так и посторонних. Это не значит, что они в обязательном порядке им последуют, но вариант такой непременно рассмотрят. Иногда для того, что впоследствии упрекнуть: "Помню, какой глупый совет ты мне дал(а)". Но сегодня представители знака могут проявить слабость и поступить против своей воли – не стоит этого делать.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки часто принимают на веру то, что говорят им другие люди, изменяя при этом собственным правилам и убеждениям. По прошествии времени они жалеют о своей слабости и сделанных под ее влиянием ошибках, но исправлять ситуацию, как правило, бывает поздно. Сегодня у представителей знака есть шанс, не "прогибаясь под изменчивый мир", сохранить верность своим убеждениям и поступать так, как хотят они, а не так, как диктует им кто-то, пусть даже эти люди высказывают авторитетное мнение.

Весы (24.09 – 23.10)

У Весов, "чаши" которых постоянно колеблются из стороны в сторону, часто возникают проблемы с принятием решения – они никак не могут понять, чего хотят на самом деле. Как правило, на "помощь" в таких случаях приходят другие люди, пытающиеся навязать представителям знака свое видение и решение проблемы. Чаще всего ничего хорошего из этого не получается – уравновесив свои сомнения, они понимают – вот как сегодня. – что сделали совсем не то, что хотели.

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