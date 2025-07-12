Три знака, которым нельзя поддаваться чужому влиянию

Гороскоп / © Credits

Реклама

Содержание Близнецы Рак Весы

Сегодня, 12 июля, поддаваться чужому влиянию не рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них особенно важно сохранить собственную индивидуальность.

Близнецы

Близнецы, которых — в силу их характера — постоянно «бросает» из стороны в сторону, часто спрашивают совета у самых разных людей. Это необязательно значит, что они им последуют, но сегодня представители знака могут поступить против своей воли — не стоит этого делать.

Рак

Раки часто принимают на веру то, что говорят им другие люди, изменяя при этом собственным правилам и убеждениям. Сегодня у представителей знака есть шанс сохранить верность своим убеждениям и поступать так, как хотят они, а не так, как диктует им кто-то, пусть даже и очень авторитетный.

Реклама

Весы

У Весов, которые постоянно колеблются, часто возникают проблемы с принятием решения — они никак не могут понять, чего хотят на самом деле. Как правило, на «помощь» в таких случаях приходят люди, которые, как сегодня, пытаются навязать представителям знака свое видение проблемы.

Читайте также: