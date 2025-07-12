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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
57
Время на прочтение
1 мин

Три знака, которым нельзя поддаваться чужому влиянию

День пассивной энергетики, во время которого люди становятся ленивыми и апатичными — им ни до чего нет дела. В таком состоянии легко поддаться чужому влиянию, даже если люди, которые его оказывают, кажутся абсолютно заслуживающими доверия и желающими добра.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Сегодня, 12 июля, поддаваться чужому влиянию не рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них особенно важно сохранить собственную индивидуальность.

Близнецы

Близнецы, которых — в силу их характера — постоянно «бросает» из стороны в сторону, часто спрашивают совета у самых разных людей. Это необязательно значит, что они им последуют, но сегодня представители знака могут поступить против своей воли — не стоит этого делать.

Рак

Раки часто принимают на веру то, что говорят им другие люди, изменяя при этом собственным правилам и убеждениям. Сегодня у представителей знака есть шанс сохранить верность своим убеждениям и поступать так, как хотят они, а не так, как диктует им кто-то, пусть даже и очень авторитетный.

Весы

У Весов, которые постоянно колеблются, часто возникают проблемы с принятием решения — они никак не могут понять, чего хотят на самом деле. Как правило, на «помощь» в таких случаях приходят люди, которые, как сегодня, пытаются навязать представителям знака свое видение проблемы.

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Дата публикации
Количество просмотров
57
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