Три знака, которым сегодня нельзя сдерживать свои эмоции

День, когда не стоит сдерживать эмоции, какой бы направленности – позитивной или негативной – они ни были: если загнать их глубоко внутрь, они могут оказать не самое лучшее влияние на психику и выплеснуться в самое неподходящее время и в самой неподходящей ситуации. Чтобы до этого не доводить, необходимо адекватно реагировать на любые внешние раздражители, смеясь и плача тогда, когда вам этого захочется.

Сегодня, 8 августа, сдерживать свои эмоции нежелательно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них загонять их вглубь особенно не рекомендуется.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы, будучи одним из самых вспыльчивых знаков Зодиака, тем не менее, сначала долго раскачиваются, а затем с удвоенной – а то и утроенной – силой начинают бушевать, показывая настоящие чудеса несдержанности. Сегодня звезды настоятельно рекомендуют представителям знака не ждать, когда у них окончательно снесет крышу, а выплеснуть эмоции сразу – пока они еще не могут доставить неудобства окружающим и неприятности самим Тельцам, которые на следующий день устыдятся собственного поведения.

Лев (23.07 – 21.08)

Львам, которые носятся с высоким мнением о своей благородной особе как курица с яйцом, неожиданно может показаться, что кто-то посягает на их самооценку, стараясь ее принизить. Представителям знака не стоит делать вид, что им все равно, поскольку это может негативно сказаться – как на их настроении, так и на отношениях с этим человеком. Им лучше сразу сказать, что они об этом думают: так удастся сохранить психическое здоровье и заодно показать обидчику, как не стоит себя вести.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеев отличает особенность приходить в раздраженное состояние духа внезапно, без видимых на то причин, а потом также неожиданно возвращаться в спокойное – даже благостное – состояние духа. Окружающим они таким образом доставляют массу неудобств, поскольку те никогда не знают, чего ждать от представителей этого непредсказуемого знака. Сегодня тот день, когда их может накрыть раздражение: важно не загонять его вглубь, а выплеснуть наружу – например, разбить пару тарелок.

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