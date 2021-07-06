Три знака, которым нельзя тратить энергию на пустяки

Один из самых опасных дней в течение всего лунного месяца: его энергетика провоцирует ссоры, конфликты, скандалы и общее недовольство собой и жизнью, что не лучшим образом скажется на событиях дня. Необходимо максимально сдерживать эмоции, потому что до добра их буйство никого не доведет. Не исключено также, что повышенная раздражительность приведет к неадекватному восприятию действительности, вследствие чего человек будет тратить энергию не на важные дела, а на пустяки.

Сегодня, 6 июля, тратить энергию на пустяки могут представители всех знаков Зодиака, но для трех из них такая тактика может стать по-настоящему серьезной проблемой.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы очень не любят делать лишнюю работу, в результативности и необходимости которой они сомневаются, сегодня же они – в силу внутренней дезориентации – могут заниматься тем, что, образно говоря, не принесет им ни денег, ни славы. При этом представители знака будут ощущать, что делают что-то не то и не так, но деструктивные энергии дня, скорее всего, не дадут им возможность сделать правильные выводы из своих сомнений, о чем уже завтра – с большой долей вероятности – могут серьезно пожалеть.

Лев (23.07 – 21.08)

Львам не стоит сегодня реагировать на советы окружающих их людей, многие из которых могут оказаться корыстными, а возможно, и просто недобрыми, из-за чего вынуждены будут целый день заниматься мелкими и совершенно ненужными им мелочами. Драгоценной энергии, которую можно было бы потратить на более важные дела, на них уйдет много, а результат вряд ли порадует. Так что, пока не поздно, стоит воспротивиться чужому влиянию на свою работу и – в конечном итоге – жизнь и заняться решением действительно важных и необходимых вопросов.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козерогам, которые – такая уж у них трудолюбивая натура – не могут сидеть без дела, вот и сегодня они будут хвататься за любую мелочь, только бы чем-то себя занять. И, надо признать, неплохо в этому преуспеют, получив на выходе массу переделанных – и при этом ничего не значащих – дел и потерю энергии, которую уже завтра можно было бы потратить на решение более важных – профессиональных и бытовых – вопросов. Поэтому сегодня лучше отдохнуть, хоть и для представителей знака, являющихся главными трудоголиками Зодиака, это будет и непросто.

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