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Три знака, которым необходимо извиняться на неблаговидные поступки
День решительных действия, которые необходимо совершать смело и бескомпромиссно, без оглядки на свои сомнения. Необходимо извиняться за собственные неблаговидные поступки и прощать тех, кто повиниться за свои грехи.
Сегодня, 4 мая, извиниться за неблаговидные поступки необходимо всем представителям зодиакального круга, но трем из них особенно важно получить прощение от тех, кого они когда-то обидели.
Телец
Тельцы, несмотря на свой миролюбивый нрав, в порыве агрессии могут наворотить того, за что им впоследствии бывает совестно. Нынешний день — прекрасное время для того, чтобы извиниться за содеянное — или сказанное — обиженные ими люди готовы будут с готовностью принять все сказанное.
Рак
Ракам придется вспомнить события минувших дней, когда они по какой-то причине обидели знакомого человека, который, скорее всего, ни в чем не был перед ними виноват. Теперь же события сложатся таким образом, что они смогут вернуть прошлое и исправить сделанную когда-то ошибку.
Лев
Львы наверняка неоднократно обижали близких — и не очень — к ним людей невниманием, когда пренебрегли ими, а потом и вовсе вычеркнули их из своей жизни. Почему бы не воспользоваться благоприятными обстоятельствами нынешнего дня и не напомнить им о себе.
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