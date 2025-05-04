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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
830
Время на прочтение
1 мин

Три знака, которым необходимо извиняться на неблаговидные поступки

День решительных действия, которые необходимо совершать смело и бескомпромиссно, без оглядки на свои сомнения. Необходимо извиняться за собственные неблаговидные поступки и прощать тех, кто повиниться за свои грехи.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Сегодня, 4 мая, извиниться за неблаговидные поступки необходимо всем представителям зодиакального круга, но трем из них особенно важно получить прощение от тех, кого они когда-то обидели.

Телец

Тельцы, несмотря на свой миролюбивый нрав, в порыве агрессии могут наворотить того, за что им впоследствии бывает совестно. Нынешний день — прекрасное время для того, чтобы извиниться за содеянное — или сказанное — обиженные ими люди готовы будут с готовностью принять все сказанное.

Рак

Ракам придется вспомнить события минувших дней, когда они по какой-то причине обидели знакомого человека, который, скорее всего, ни в чем не был перед ними виноват. Теперь же события сложатся таким образом, что они смогут вернуть прошлое и исправить сделанную когда-то ошибку.

Лев

Львы наверняка неоднократно обижали близких — и не очень — к ним людей невниманием, когда пренебрегли ими, а потом и вовсе вычеркнули их из своей жизни. Почему бы не воспользоваться благоприятными обстоятельствами нынешнего дня и не напомнить им о себе.

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Дата публикации
Количество просмотров
830
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