Три знака, которым необходимо извиняться на неблаговидные поступки

Гороскоп / © Credits

Реклама

Содержание Телец Рак Лев

Сегодня, 4 мая, извиниться за неблаговидные поступки необходимо всем представителям зодиакального круга, но трем из них особенно важно получить прощение от тех, кого они когда-то обидели.

Телец

Тельцы, несмотря на свой миролюбивый нрав, в порыве агрессии могут наворотить того, за что им впоследствии бывает совестно. Нынешний день — прекрасное время для того, чтобы извиниться за содеянное — или сказанное — обиженные ими люди готовы будут с готовностью принять все сказанное.

Рак

Ракам придется вспомнить события минувших дней, когда они по какой-то причине обидели знакомого человека, который, скорее всего, ни в чем не был перед ними виноват. Теперь же события сложатся таким образом, что они смогут вернуть прошлое и исправить сделанную когда-то ошибку.

Реклама

Лев

Львы наверняка неоднократно обижали близких — и не очень — к ним людей невниманием, когда пренебрегли ими, а потом и вовсе вычеркнули их из своей жизни. Почему бы не воспользоваться благоприятными обстоятельствами нынешнего дня и не напомнить им о себе.

Читайте также: