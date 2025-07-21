Три знака, которым необходимо максимально сократить общение с другими людьми

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Содержание Рак Весы Рыбы

Сегодня, 21 июля, максимально сократить общение с людьми рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но трем из них просто необходимо устраниться от него.

Рак

Раки — самый впечатлительный Зодиака: иногда достаточно «косого» взгляда, чтобы они почувствовали себя глубоко несчастными. Нынешний усилит их мнительность — им будет казаться, что все вокруг смотрят на них осуждающе из-за чего они могут всерьез страдать.

Весы

Весам, которым сложно принимать решения, сегодня окружающие их люди будут еще больше мешать в этом процессе. Чтобы сосредоточиться, хорошо продумать — и взвесить — все доводы «за» и «против», представителям знака необходимо как можно меньше общаться с кем бы то ни было.

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Рыбы

Рыбам, которых называют главными мечтателями Зодиака, спускаясь на грешную землю ощущают давление со стороны окружающих, которые мешают им жить по-своему. Сегодня представителям знака им будет казаться, что все действуют исключительно им во вред.

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