Три знака, которым необходимо сохранять душевное спокойствие

День, когда вспыльчивости и, как следствие, раздражительности и агрессии, будут подвержены самые спокойные и уравновешенные люди. Самая важная задача в этот день – сохранить душевное спокойствие: если сделать это не удастся, последствия для психологического состояния могут оказаться не самыми приятными. Нежелательно также выяснять отношения с окружающими людьми – как родными и близкими, так и совершенно незнакомыми, посторонними.

Сегодня, 3 июня, сохранять душевное спокойствие необходимо представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них сдержанность будет особенно важной.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны – настоящие чемпионы по несдержанности, им крайне трудно удержать себя в рамках спокойствия, особенно если, как им кажется, кто-то – или что-то – активно выводит их из себя. Сегодня им придется особенно тяжело: раздражителей в окружающей среде окажется хоть отбавляй, а нервная система у представителей знака устроена таким образом, что, коль уж они "завелись", успокоиться им крайне трудно. В результате они умудрятся разругаться со всеми вокруг, о чем впоследствии будут жалеть – мириться-то, как ни крути, придется.

Рак (22.06 – 22.07)

Раку как самому мнительному знаку Зодиака волноваться особенно не рекомендуется: нервные всплески зачастую вызывают у него психосоматические заболевания, которые трудно – а то и невозможно – вылечить традиционным способом. Вот представители знака годами мучаются от самых разных недугов, не понимая, с какой стороны подойти к их исцелению. А избежать такого развития событий очень просто – необходимо всего лишь – во что бы то ни стало! – сохранять спокойствие, это лучшее средство сохранять здоровье – как физическое, так и психологическое.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеев – с большой долей вероятности – может раздражать то, на что представители других знаков Зодиака и не обратили бы внимания – например, отсутствие на полках в магазине любимого десерта или неожиданный летний дождик за окном. Звезды настоятельно советуют Водолеям переключать свое внимание с вещей, предметов и процессов, которые они считают негативными, на позитив, так они смогут избежать негативных эмоций. Например, отсутствие обожаемых сладостей можно компенсировать покупкой фруктов, что для организма куда полезнее.

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