Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Три знака, которым нужно гнать от себя негатив

Три знака, которым нужно гнать от себя негатив

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака / Фото: Credits

День, когда даже самые сильные и уверенные в себе люди могут стать обидчивыми, точнее – слабыми и беспомощными, а, значит, а это особой силой будут обладать мысли, поэтому думать нужно только о хорошем и гнать от себя негатив. 

Сегодня, 17 января, сосредоточиться на позитиве важно представителям всех знаков зодиакального круга, но трем из них особенно важно гнать от себя любой – даже незначительный – негатив. 

Телец 

Тельцов звезды наградят таким даром убедительности и красноречия, что они смогут склонить на свою сторону любого – даже самого упрямого – человека. Главное, не обижать собеседника, не уличать в неблаговидных поступках и, особенно, не желать ему – впрочем, как и всем остальным – зла. 

Лев 

Львам, которые вынуждены будут в чем-то оправдываться перед окружающими, не стоит придумывать для этого несуществующие причины. Категорически не рекомендуется говорить, что они опоздали, потому что у них кто-то заболел – их вымысел может стать реальностью. 

Стрелец

Стрельцам, которые умеют материализовывать мысли, превращая их в реальность, стоит тщательно следить за ними, вовремя отлавливая и «выбрасывая» те, которые не соответствуют предпраздничному позитивному настрою, иначе неприятности могут обрести реальные черты. 

Читайте также:

Словацкий школьник не пожал руку президенту из-за Украины

Словацкий школьник не пожал руку президенту из-за Украины

Похожие темы:

Следующая публикация