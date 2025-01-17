Три знака, которым нужно гнать от себя негатив

День, когда даже самые сильные и уверенные в себе люди могут стать обидчивыми, точнее – слабыми и беспомощными, а, значит, а это особой силой будут обладать мысли, поэтому думать нужно только о хорошем и гнать от себя негатив.
Сегодня, 17 января, сосредоточиться на позитиве важно представителям всех знаков зодиакального круга, но трем из них особенно важно гнать от себя любой – даже незначительный – негатив.
Телец
Тельцов звезды наградят таким даром убедительности и красноречия, что они смогут склонить на свою сторону любого – даже самого упрямого – человека. Главное, не обижать собеседника, не уличать в неблаговидных поступках и, особенно, не желать ему – впрочем, как и всем остальным – зла.
Лев
Львам, которые вынуждены будут в чем-то оправдываться перед окружающими, не стоит придумывать для этого несуществующие причины. Категорически не рекомендуется говорить, что они опоздали, потому что у них кто-то заболел – их вымысел может стать реальностью.
Стрелец
Стрельцам, которые умеют материализовывать мысли, превращая их в реальность, стоит тщательно следить за ними, вовремя отлавливая и «выбрасывая» те, которые не соответствуют предпраздничному позитивному настрою, иначе неприятности могут обрести реальные черты.
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