Три знака, которым нужно помогать другим людям

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Содержание Близнецы Дева Козерог

Сегодня, 4 июля, помогать другим людям рекомендуется всем знакам Зодиака, но для трех из них благотворительность станет насущной потребностью.

Близнецы

Близнецы, которые крайне редко делают добрые дела, поскольку предпочитают сами становиться объектами чьей-то благотворительности, на этот раз изменят своему принципу. Почему они решат облагодетельствовать окружающих их людей — сказать трудно, таким будет их каприз.

Дева

Дев трудно назвать филантропами — они абсолютно уверены, что разного рода подарки должны делать только им, сами же крайне редко делятся материальными благами с окружающими их людьми. Однако сегодня они и сами будут удивляться тому факту, что их потянет на добрые дела.

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Козерог

Козерогов жадными не назовешь, просто они — в силу занятости — забывают о том, что окружающие люди в чем-то нуждаются. Сегодня представители знака могут почувствовать желание кого-то облагодетельствовать, и очень быстро найдут тех, кто станет объектами своей доброты.

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