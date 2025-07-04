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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
1157
Время на прочтение
1 мин

Три знака, которым нужно помогать другим людям

Энергию, которая будет переполнять с самого утра, необходимо направить на добрые дела в отношении как нуждающиеся в помощи людей. На работе желательно делать только то, что доставляет удовольствие — труд по принуждению окажется бессмысленной тратой времени и сил.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Сегодня, 4 июля, помогать другим людям рекомендуется всем знакам Зодиака, но для трех из них благотворительность станет насущной потребностью.

Близнецы

Близнецы, которые крайне редко делают добрые дела, поскольку предпочитают сами становиться объектами чьей-то благотворительности, на этот раз изменят своему принципу. Почему они решат облагодетельствовать окружающих их людей — сказать трудно, таким будет их каприз.

Дева

Дев трудно назвать филантропами — они абсолютно уверены, что разного рода подарки должны делать только им, сами же крайне редко делятся материальными благами с окружающими их людьми. Однако сегодня они и сами будут удивляться тому факту, что их потянет на добрые дела.

Козерог

Козерогов жадными не назовешь, просто они — в силу занятости — забывают о том, что окружающие люди в чем-то нуждаются. Сегодня представители знака могут почувствовать желание кого-то облагодетельствовать, и очень быстро найдут тех, кто станет объектами своей доброты.

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Дата публикации
Количество просмотров
1157
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