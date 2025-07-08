Три знака, которым нужно составлять планы на будущее

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Сегодня, 8 июля, составлять планы на будущее рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но трем из них удастся учесть все факторы и в результате добиться большего, чем другие.

Близнецы

Близнецы — в силу своей двойственности — с трудом составляют планы, поскольку никак не могут определиться с тем, что они действительно хотят получить в результате. Сегодня звезды настоятельно рекомендуют им сосредоточиться и выбрать один из двух вариантов.

Весы

Весы страдают от постоянных колебаний, которые мешают им жить — прежде чем «маятник» займет свое место, уходит много времени и огромное количество сил. Сегодня, составляя план на будущее, представителям знака необходимо зафиксировать его пункты и не отступать от них.

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Водолей

Водолеи с трудом определяются с целями — как профессиональными, так и личными — которые им необходимо перед собой поставить. Сегодня, составляя план на будущее, необходимо выбрать только те пункты, которые вызывают отклик в душе, все остальное нужно отмести.

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