Три знака, которым придется решить важный вопрос в личной жизни

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Содержание Овен Телец Скорпион

Сегодня, 10 апреля, решать, стоит ли продолжать отношения с любимым человеком или лучше их закончить, можно представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них принять его особенно важно.

Овен

Овнам, которые любят поспорить на самые разные темы, сегодня лучше отказаться от этой привычки: близкий человек, в конфликт с которыми они вступят, вполне может решить, что с него довольно, и заявить о разрыве – вряд ли представителям знака это понравится

Телец

Тельцы с присущим им – редкостным – упрямством готовы будут раз и навсегда рассориться с любимым человеком, только бы оказаться правыми. Увы, ссора, к которой это приведет, окажется настолько серьезной, что на повестку дня выйдет вопрос о расставании.

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Скорпион

Скорпионам звезды рекомендуют отказаться от рискованных шуток замечаний в адрес других – особенно, близких им – людей. Не сдержавшись, они могут позволить себе лишнее, а в результате вынуждены будут выяснять отношения с теми, кто им очень дорог.

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