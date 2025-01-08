Три знака, которым сегодня ем в коем случае нельзя общаться с незнакомцами

День тяжелой комической энергетики, когда окружающие люди своего под влиянием Луны становятся недоброжелательными, агрессивными и даже откровенно враждебными: одно неосторожное слово – или взгляд – может довести нас до депрессии, поэтому необходимо сторониться негативно настроенных людей.

Сегодня, 8 января, опасаться окружающих людей необходимо представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них общение с ними может быть особенно опасным – велика вероятность встречи с токсичным человеком.

Телец

Тельцы, при всей своей вспыльчивости, люди открытые и доброжелательные, и сегодня они, похоже, раскроют душу совершенно незнакомому человеку, который не упустит случая в нее «плюнуть» – от того, что это выражение – всего лишь фигура речи, легче представителям знака не станет.

Рак

Раки, как самый мнительный и впечатлительный знак, впадая в отчаяние, ищут, с кем бы поделиться своими проблемами, поэтому, если близкие люди уже не могут их слушать, они готовы обрушить свои тайны на незнакомцев – куда занесет их в этот день жизнь, неизвестно никому.

Лев

Львы, будучи людьми широких жестов, не делят людей на знакомых и незнакомых – они готовы раскрыть душу даже абсолютно чужому человеку. Ну, а поскольку представителям знака трудно отличить токсичных людей от обычных, звезды рекомендуют им сегодня никому не доверяться.

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