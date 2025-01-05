Три знака, которым сегодня лучше отказаться от активных действий

Спокойный и гармоничный день, не предполагающий серьёзных событий, главной хорошей новостью которого хорошей новостью окажется отсутствие плохих новостей. Звезды настоятельно рекомендуют не нарушать гармонию окружающего пространства резкими движениями и грубыми словами.

Сегодня, 5 января, отказаться от активных действий рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но трем из них поступить так особенно важно.

Телец

Тельцы не любят резкие движения, им больше по душе покой, но сегодня может создаться впечатление, что в них вселился бес: из-за отсутствия работы в выходной, они буду двигаться с большой скоростью, что лишить их сил, а накануне рабочей недели это, мягко говоря, досадно.

Козерог

Козерогам сегодня желательно отказаться от любой работы, несмотря на то, что они буквально жить без нее не могут. Сегодня их труд окажется напрасным: все, что будет сделано, придется либо переделать, либо вообще выбросить в корзину – как в переносном, так и в прямом смысле слова

Водолей

Водолеи редко прислушиваются к чужим рекомендациям, предпочитая жить своим умом, даже если на подсознательном уровне понимают, что делают неправильно. Вот и сегодня они без надобности начнут искать себе занятие, но будет лучше, если посвятят воскресенье отдыху.

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