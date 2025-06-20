Три знака, которым сегодня могут устроить долгожданное романтическое свидание

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Сегодня, 20 июня, на романтическое свидание в той или иной степени могут рассчитывать все знаки Зодиака, но для трех из них оно станет приятным сюрпризом.

Телец

Тельцы — особенно те из них, кто всю жизнь тоскует по своей первой любви — неожиданно для себя получат возможность с ним — или с ней — встретиться. Неудивительно, что, решив отпраздновать такой счастливый случай, влюбленные устроят романтический вечер.

Близнецы

У Близнецов — прежде всего у одиноких представителей знака — есть шанс встретить свою вторую половинку. Причем любовь, вспыхнувшая с первого взгляда, окажется настолько сильной, что события будут развиваться стремительно — от прогулок и ужина в ресторане до свадьбы.

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Рыбы

Рыбы — во всяком случае, те из них, кто, будучи давно в браке, заметил, что их чувства как-то померкли и поблекли — полечат прекрасный шанс взбодрить их. Не стоит отказываться от встречи, которую предложит близкий человек — похоже, он приготовил приятный сюрприз.

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