Три знака, которым сегодня можно искать потерянные вещи

День благоприятен не только для интеллектуальной деятельности, но и для так называемой прикладной магии: считается, что в это время можно читать заговоры, направленные на удачу в любви и бизнесе, и делать защитные амулеты. Хороший результат также даст поиск пропавших вещей – удастся найти то, что считалось давно и благополучно потерянным.

Сегодня, 13 августа, искать потерянные вещи можно представителям всех знаков Зодиака, но три из них достигнут в этом занятии особых успехов.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки, как известно, являются самым чувствительным знаком Зодиака – они улавливают из окружающего их пространства самые тонкие вибрации и делают необходимые выводы, поэтому им под силу любые экстрасенсорные фокусы. Вот и сегодня, пытаясь отыскать необходимую им вещь, они каким-то – только им известным – способом умудрятся сосредоточиться на разыскиваемом ими предмете и к своему великому изумлению почувствуют исходящие от него флюиды и отыщут пропажу.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионам, обладающим магическими способностям от рождения, не составит труда отыскать даже то, что по какой-то – никому не известной – причине утонуло в Марианской впадине. Причем они сами не понимают, как это делают – на них просто снисходит откровение, которое позволяет им сказать, что потерянный предмет находится там-то и там-то. Сегодня представители знака окажут серьезную услугу кому-то из друзей или знакомых, отчаявшихся найти свою потерю.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи своими магическими способностями обязаны самой мощной среди всех знаков зодиакального круга интуиции. Именно она подскажет им, где именно искать потерянную вещь, и их предположение окажется абсолютно правильным. Представители знака не станут пользоваться своими способностями, поставив поиск вещей – а, возможно, и людей – на поток, несмотря на то что такая практика возможна.

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