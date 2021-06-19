Три знака, которым сегодня можно начинать уборку и ремонт

День считается благоприятным временем для любых начинаний, но в выходной день приниматься за новое профессиональное дело смысла не имеет, поэтому сосредоточиться сегодня лучше на делах домашних – уборке, готовке. Тем, кто давно собирался сделать ремонт в своем доме или квартире, звезды настоятельно рекомендуют приступить к нему именно сегодня – результат окажется более чем удовлетворительным.

Сегодня, 19 июня, начинать ремонт можно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них просто необходимо приступить к облагораживанию своего жилья.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецам, для которых лучшее – враг хорошего, захочется усовершенствовать и без того неплохой ремонт, который вполне мог бы еще послужить им. Но, как говорится, хозяин – барин, раз они решили что-то сделать, их уже не отговорить. Впрочем, на этот раз они, кажется, не склонны шиковать – обновлять интерьер они будут по минимуму, без особых затрат. Главное для представителей знака – освежить окружающую их обстановку: переклеить – или перекрасить – обои, заменить текстиль и осветительные приборы.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы, в силу своей практичности, подойдут к ремонту во всеоружии: они сами подыщут стройматериалы, которые устроят их в соотношении "цена – качество", лично составят смету, а затем, наняв строителей, неусыпно будут следить за их действиями, вникая во все тонкости работы и не давая им устраивать перекуры чаще, чем положено. В результате они получат замечательный результат за сравнительно небольшую сумму, чем будут обязаны исключительно своей педантичности, смекалистости и страсти к красивому во всем – в том числе и в интерьере.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги больше всего на свете не любят делать ремонт: во-первых, он отвлекает их от работы, что для представителей знака недопустимо, а во-вторых, требует денег, тратить которые они ужасно не любят. Но сегодня, похоже, у них просто не будет другого выхода: невозможно все время спотыкаться об дыру в линолеуме и работать за компьютером, каждую минуту ожидая, что на голову свалится кусок штукатурки. В общем, став ремонтниками поневоле, они с рекордной быстротой сделают все, что необходимо, с одной единственной целью – как можно быстрее вернуться к их любимой работе.

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