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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
339
Время на прочтение
1 мин

Три знака, которым сегодня можно отправляться в поездки

Нынешний день благоприятен для как для самых разных — в том числе, и особо важных — профессиональных начинаний, так и поездок — как делового, так и личного характера: удастся достичь поставленной цели, а их обстоятельства сложатся максимально удачно.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Сегодня, 7 мая, отправляться в поездки могут представители всех знаков Зодиака, но для трех из них они станут особенно удачными.

Близнецы

Близнецы очень любят поездки, при этом главное для представителей знака — смена «картинки» за окном, а для этого совершенно не обязательно ехать за тридевять земель. Вот и сегодня они с удовольствием соберут в дорожную сумку, взяв самое необходимое, и поедут по делам в ближайший город.

Скорпион

Скорпионам, для которых самое важное — неизгладимые эстетические впечатления, решат посмотреть на какие-то исторические развалины, расположенные недалеко от дома, можно будет и красотами былых эпох насладиться, и фотосессию устроить, и домой к вечеру вернуться.

Стрелец

Стрельцы обожают путешествовать, причем, для них имеет значение не результат, а процесс — им очень нравится чувствовать движение. Сейчас для них очень важно поправить не только физическое, но и психическое здоровье, так что им нужно выбрать местность, которая им это обеспечит.

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Дата публикации
Количество просмотров
339
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