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Три знака, которым сегодня можно переходить на новую работу

Три знака, которым сегодня можно переходить на новую работу

Getty Images

День, когда необходимо отбросить все сомнения и колебания и начать активно действовать. Триумфа – как профессионального, так и жизненного – смогут добиться только те, кто будет идти к своей цели, невзирая на препятствия. Можно устраиваться на новую работу – начальство встретит благосклонно, коллеги отнесутся приветливо, карьерный рост будет стремительным, а материальное положение значительно улучшится. 

Сегодня, 1 июля, переходить на новую работу можно представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них такие перемены окажутся особенно удачными. 

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы – особенно те из них, кто некоторое время назад неожиданно для самих себя остались без работы – получат блестящий шанс найти новое место приложения своих профессиональных сил. Скорее всего, их порекомендует кто-то из знакомых, но вполне вероятно, что они сами подыщут новое место на соответствующих интернет-сайтах. Главная задача представителей знака – произвести хорошее впечатление на новый коллектив и, конечно же, начальство – от него зависит многое, но прежде всего – успешная карьера и зарплата. 

Весы (24.09 – 23.10)

Весы, которые получат выгодное предложение перейти в новую компанию, по привычке могут долго колебаться, решая, стоит им "мириться со знакомым злом иль бегством к незнакомому стремиться". С одной стороны, новое место работы по многим показателям лучше – престижнее и перспективнее – нынешнего, с другой – здесь им все давно известно, там же придется заново учить правила игры. Важно не перестараться и не довести ситуацию до того состояния, когда ни там, ни там представителей знака видеть не захотят – выбор необходимо делать вовремя. 

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы могут неожиданно получить предложение получить работу своей мечты – они, несмотря на все свои таланты и способности, давно потеряли надежду на то, что такое возможно, поэтому на время потеряют дар речи, как, впрочем, и другие способности адекватно реагировать. Несмотря на это, звезды рекомендуют представителям знака как можно быстрее совладать с собой и ответить на предложение согласием, в противном случае их могут опередить более прыткие конкуренты, а им самим в течение долгого времени придется ожидать улыбки Фортуны. 

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