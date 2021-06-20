Три знака, которым сегодня можно планировать путешествия

День мощной энергетики, которую важно направлять на добрые дела – прежде всего помощь тем, кто в этом нуждается. Работая, важно обращать внимание на процесс, а не результат, тогда и последний не разочарует. А еще в это время можно – и нужно – составлять планы, в том числе и касающиеся путешествий, все они окажутся удачными.

Сегодня, 20 июня, планировать начало путешествий рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но у трех из них этот процесс окажется особенно успешным.

Телец (21.04 – 21.05)

Для Тельцов, которые к отдыху – как, впрочем, и любому другому делу – подходят серьезно и основательно, особой сложностью окажется выбор места отдыха. Эпидемическая обстановка такова, что большинство стран, в которых они привыкли отдыхать, закрыты на въезд, поэтому им придется выбирать из того, что осталось. Ну а поскольку представители знака крайне осмотрительно относятся к новшествам, задача перед ними будет стоять непростая. К счастью, они с ней справятся, да так, что и в последующее время станут отдыхать недалеко от дома.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы, будучи ценителями прекрасного, озаботятся тем, чтобы их отдых был не только релаксом на пляже у водоема, но и прикосновением к искусству – в основном живописи и архитектуре. Поэтому, прежде чем составить маршрут своего путешествия, они тщательно изучат все достопримечательности населенных пунктов, через которые он пройдет: наличие там музеев, картинных галерей, старинных зданий и просто живописных развалин, в которых есть своя прелесть, – в результате воспоминаний представителям знака хватит на год вперед.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеев, которые превыше всего ценят комфорт, промониторят гостиницы, отели и мотели, находящиеся в том месте, куда они намерены отправиться на летний отдых. Несмотря на крайнюю придирчивость, отличающую представителей знака, они обязательно отыщут место, которое удовлетворит все их потребности – как физиологические, так и духовные. Стоит ли удивляться, что впоследствии, даже спустя годы, им захочется возвращаться туда снова и снова – человека всегда тянет туда, где ему однажды было хорошо.

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