ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
583
Время на прочтение
1 мин

Три знака, которым сегодня можно просить у начальства повышения зарплаты

День, когда энергия, которую дают нам звезды, требует активных действий, иначе она может разрушить человека изнутри — к счастью, всего лишь в переносном смысле слова. Время также благоприятно для переговоров с начальством — оно охотно пойдет навстречу, повысив зарплату или изменив режим рабочего дня.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Сегодня, 17 июня, проводить переговоры с начальством рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но три из них могут получить прибавку к зарплате.

Близнецы

Близнецам, которые давно мечтают о повышении заработной платы, просто необходимо пообщаться с непосредственным руководством, чтобы попросить его об этом. Начальство не только с готовностью выслушает представителей знака, но и удовлетворит их просьбы.

Лев

Львам, которые спят и видят, как бы им получить новую — более высокую — должность, звезды рекомендуют именно сегодня обсудить этот вопрос со своим начальством. Поднявшись на очередную ступеньку служебной лестницы, они в придачу получат и повышение заработной платы.

Дева

Девам, которые считают, что непосредственное руководство недостаточно высоко их ценит — в том числе, и в материальном отношении, именно сегодня нужно с ним об этом поговорить. Энергии дня сделают возможным достижение выгодной для представителей знака договоренности.

Читайте также:

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
583
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie