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Три знака, которым сегодня можно просить у начальства повышения зарплаты
День, когда энергия, которую дают нам звезды, требует активных действий, иначе она может разрушить человека изнутри — к счастью, всего лишь в переносном смысле слова. Время также благоприятно для переговоров с начальством — оно охотно пойдет навстречу, повысив зарплату или изменив режим рабочего дня.
Сегодня, 17 июня, проводить переговоры с начальством рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но три из них могут получить прибавку к зарплате.
Близнецы
Близнецам, которые давно мечтают о повышении заработной платы, просто необходимо пообщаться с непосредственным руководством, чтобы попросить его об этом. Начальство не только с готовностью выслушает представителей знака, но и удовлетворит их просьбы.
Лев
Львам, которые спят и видят, как бы им получить новую — более высокую — должность, звезды рекомендуют именно сегодня обсудить этот вопрос со своим начальством. Поднявшись на очередную ступеньку служебной лестницы, они в придачу получат и повышение заработной платы.
Дева
Девам, которые считают, что непосредственное руководство недостаточно высоко их ценит — в том числе, и в материальном отношении, именно сегодня нужно с ним об этом поговорить. Энергии дня сделают возможным достижение выгодной для представителей знака договоренности.
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