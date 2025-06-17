Три знака, которым сегодня можно просить у начальства повышения зарплаты

Гороскоп / © Credits

Реклама

Содержание Близнецы Лев Дева

Сегодня, 17 июня, проводить переговоры с начальством рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но три из них могут получить прибавку к зарплате.

Близнецы

Близнецам, которые давно мечтают о повышении заработной платы, просто необходимо пообщаться с непосредственным руководством, чтобы попросить его об этом. Начальство не только с готовностью выслушает представителей знака, но и удовлетворит их просьбы.

Лев

Львам, которые спят и видят, как бы им получить новую — более высокую — должность, звезды рекомендуют именно сегодня обсудить этот вопрос со своим начальством. Поднявшись на очередную ступеньку служебной лестницы, они в придачу получат и повышение заработной платы.

Реклама

Дева

Девам, которые считают, что непосредственное руководство недостаточно высоко их ценит — в том числе, и в материальном отношении, именно сегодня нужно с ним об этом поговорить. Энергии дня сделают возможным достижение выгодной для представителей знака договоренности.

Читайте также: