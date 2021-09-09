Три знака, которым сегодня можно работать на земле

День, когда лучше отказаться от активных действий – они только утомят, а желаемого результата, увы, не принесут. От серьезной профессиональной деятельности лучше отказаться, а вот любые дела на земле окажутся на редкость успешными: можно наводить порядок на даче – убирать опавшие листья и ветки, собирать оставшийся на грядках и ветках урожай, заготавливать собранное на зиму.

Сегодня, 9 сентября, работать на земле можно всем знакам Зодиака, но трем из них такое занятие рекомендуется особенно.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы смогут утолить жажду бурной деятельности, наводя порядок на даче или участке своего загородного дома. Работы там действительно скопилось много: нужно спилить и убрать лишние ветки плодовых деревьев и декоративных кустарников, а также собрать оставшийся урожай и сварить из него варенье. А вот собирать и жечь опавшие листья представители знака не станут: они предпочтут подождать, пока все они не окажутся на земле, а весной тщательно ее перекопают, обеспечив свой участок качественным перегноем.

Дева (22.08 – 23.09)

Девам «земные» работы, как правило, заменяет консервирование – в этом смысле они, как правило, превзойдут даже знаменитых кулинаров. Вот и сегодня они посвятят день превращению сырья в дорогостоящий и вкусный продукт, который с радостью будут открывать зимой. При этом представители знака используют все, что под руку попадет: в начале лета они превращают бутоны одуванчиков в каперсы, а сейчас, осенью, создают настоящие деликатесы из сладкого перца, баклажанов и белых грибов.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбам, которые в очередной раз спустятся с небес своих фантазий на землю, захочется свернуть горы, занимаясь домашними делами – время от времени на них находит такой стих, когда они становятся образцовыми хозяйками, чтобы потом снова погрузиться в мир грез. Сегодня звезды настоятельно рекомендуют им отправиться на дачу (тем, кто живет в загородном доме и ехать никуда не надо), чтобы навести вокруг своего жилья идеальный порядок –прежде всего, убрать до следующего сезона садовую мебель.

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