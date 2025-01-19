Три знака, которым сегодня можно решать финансовые вопросы

20-й лунный день, который продлится почти двое календарных суток, благоприятен для воплощения в жизнь любых идей. Главное, начать их реализовывать, остальное образуется – особенно удачными окажется решение финансовых вопросов. Правда, коснется это преимущественно понедельника, но в воскресенье желательно подготовиться к работе.

В эти дни, 19 и 20 января, решать финансовые вопросы можно представителям всех знаков Зодиака, но три из них ждет особый успех.

Овен

Овнам, в эти дни можно – и нужно – назначать важные встречи с деловыми партнерами. Их результаты окажутся на редкость удачными, а совместная работа с этими людьми – перспективной, особенно если речь будет идти о финансовых моментах, которые имеют для них большое значение.

Телец

Тельцы достигнут серьезных успехов в вопросах купли-продажи, поэтому удача ждет тех представителей знака, которые уже отчаялись продать – или, наоборот – купить недвижимость. В эти дни фортуна улыбнется и им: одни удастся найти покупателя, вторым – подвернется вариант их мечты.

Козерог

Козероги – в силу своей практичности – очень осторожно относятся к кредитам, но в эти дни сложатся благоприятные условия для займа, поэтому можно, ничего не опасаясь, оформить его в банке, тем более, что сейчас деньги крайне необходимы им для развития бизнеса.

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