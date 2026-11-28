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Наиболее удачными в это время окажутся финансовые операции, поэтому решение всех материальных вопросов желательно приурочить к этому времени.

Сегодня, 28 ноября, решать финансовые вопросы можно предстаивтелям всех знаков Зодиака, но трем из них в этом смысле особенно повезет.

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Овен

Овны сегодня будут особенно удачливы финансовых вопросах — особенно тех, которые связаны с заработной платой, которую им — по какой-то непонятной причине — давно не повышали. Встретившись с непосредственным начальством в неформальной обстановке, они могут задать этот вопрос — он будет решен успешно.

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Рак

Раки имеют все шансы повысить свое материальное положение, получив новую должность и, как следствием, повышение зарплаты. Узнав об это накануне, представители знака могут начать составлять перспективные рабочие планы, которые позволят и оправдать доверие начальства и повысить производительность своего туда.

Скорпион

Скорпионы смогут увидеть впечатляющую цифру в банковском приложении, благодаря собственному красноречию и убедительности. Решив освоить Новый вид деятельности, так или иначе связанный с преподаванием, они — неожиданно даже для самих себя — не только повысят самооценку, но и неплохо заработают.

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