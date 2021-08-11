Три знака, которым сегодня можно учиться чему-то новому

День спокойной и размеренной энергетики, который – разумеется, по возможности – желательно провести без спешки и суеты, еще лучше – в бездействии. Время также благоприятно для повышения профессиональной квалификации – можно записываться на тренинги или курсы: новые знания будут усваиваться легко и быстро.

Сегодня, 11 августа, начинать учиться чему-то новому могут представители всех знаков Зодиака, но три из них будут особо склонны к получению и усвоению необходимой для них информации.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы обожают учиться – их, как принято говорить, хлебом не корми – дай снова почувствовать себя школьниками или студентами. Но на этот раз учеба понадобится им не для удовольствия, а для служебной надобности. Опередить наступающих на пятки конкурентов можно будет, только получив новые знания и освоив прогрессивные технологии, в противном случае представителям знака придется плестись в хвосте у коллег, которые успели получить соответствующее нынешним реалиям образование.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы никогда не упускают случая узнать что-то новое – любознательность у представителей этого знака в крови. Вот только профессиональные знания их сегодня мало заинтересуют, скорее всего, им захочется повысить свою квалификацию в отношении хобби – например, вязания или кулинарии. Надо признать, что действия представителей знака в таком случае окажутся весьма грамотными и своевременными – вполне возможно, что в ближайшее время именно хобби станет для них бюджетообразующим занятием.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козерогам, как правило, некогда учиться – они слишком сильно заняты более важными, как им кажется, делами – прежде всего зарабатыванием денег. Но поскольку на этот раз повысить свои доходы они смогут, только научившись чему-то новому в своей профессии, им придется записаться на курсы, на которых этим навыкам учат. Так, если они пишут сценарии, то самое время записаться на тренинг, а если шьют текстильных кукол, то почему бы не научиться делать им не ватные, а фарфоровые головы.

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