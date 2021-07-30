Три знака, которым сегодня можно устраивать революции

День, когда даже самые спокойные и апатичные люди могут стать активными, энергичными и даже агрессивными. Время благоприятно для любых дел революционного свойства, когда нужно, чтобы все решалось не медленно и постепенно, а быстро и кардинально. Основной социальной идеей станет стремление к справедливости: можно – и нужно – защищать тех, кого несправедливо обидели, и помогать тем, кто в этом нуждается.

Сегодня, 30 июля, устраивать революции можно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них роль Робеспьера подойдет больше, чем другим.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы – большие любители всяческой смуты: в таких ситуациях им кажется, что их жизнь – как правило, кажущаяся им скучной и лишенной ярких событий – становится бурным потоком, в котором они чувствуют себя как рыба в воде. На самом деле это не так, но представителям этого знака трудно что-то доказать – им не свойственны сомнения, они уверены, что правы всегда и во всем. Вот и сегодня ничто не помешает им бунтовать дома или на работе, что, впрочем, ничего не изменит в их жизни.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы обожают быть в центре внимания окружающих их людей, поэтому они с удовольствием принимают участие в любых "народных волнениях", которые вполне можно считать революционными, начиная с собраний жильцов дома, в котором они живут, и заканчивая выступлениями активистов, протестующими против вырубки зеленых насаждений и последующей их застройки. В любом случае, как и сегодня, их целью является не столько достижение цели общественных движений, сколько хайп, направленный на привлечение внимания к их персоне.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи, участвуя в событиях, которые с полным правом можно назвать революционными, вообще не преследуют никаких конкретных целей – им просто нравится то, что жизнь вокруг них кипит, бурлит и горит синим пламенем. В такой ситуации они чувствуют полное удовлетворение – как самими собой, так и окружающей их обстановкой. Представители знака не любят тишины и покоя, им нужны активные действия, поэтому они и на этот раз с удовольствием примут участие в любых революционных событиях.

Читайте также: Гороскоп на 30 июля для всех знаков Зодиака: день, когда нужно учиться

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку