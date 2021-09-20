Три знака, которым сегодня надо переключиться на проблемы других людей

Сложный день, в течение которого на поверхность Земли из преисподней выходят силы зла, главная цель которых – овладеть душами людей. Чтобы пройти испытания, которые возможны в это время, необходимо не допускать эмоциональных вспышек – под их влиянием человек перестает контролировать ситуацию и легко может попасть в ловушку зла, став его жертвой. Важно также думать не о себе, а о других людях, переключившись на время на их проблемы.

Сегодня, 20 сентября, переключиться на проблемы других людей желательно представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них благотворительность окажется необходимой.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецам, которые крайне невнимательно относятся к чужим проблемам, считая их чем-то незначительным, сегодня желательно все-таки обратить на них внимание и не только утешить попавшего в неприятную ситуацию человека – скорее всего, подругу или друга, но и помочь ему всеми доступными им средствами. Ни в коему случае нельзя отталкивать того, кто попросит о помощи, в противном случае в самое ближайшее время представители знака сами могут столкнуться с подобными обстоятельствами – закон бумеранга еще никто не отменял.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы всегда рады помочь тем, кто просит их о помощи, причем делают это охотно и с радостью, поскольку благотворительность доставляет им настоящее удовольствие и дает повод для самоуважения. Вот и сегодня представители знака, узнав, что кому-то нужно подставить плечо, ринутся решать чужие проблемы, позабыв на время о своих. Самое главное, что они сделают это бескорыстно, не рассчитывая на благодарность, им достаточно будет простого "спасибо". Впрочем, они сами себе прибавят: "А все-таки я молодец!"

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы – люди отзывчивые, они обожают помогать окружающим, потому что во многом именно благодаря этому они считают себя нужными и востребованными. Особенно представители знака любят тех, кому живется гораздо хуже, чем им самим – скажем, их семейное положение оставляет желать лучшего, они одиноки, работают на непрестижной работе или довольствуются низкой зарплатой. На их фоне они чувствуют себя более уверенно, даже если их собственная жизнь оставляет желать лучше. Впрочем, эти подробности не умаляют их благотворительности.

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