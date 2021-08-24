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Три знака, которым сегодня не следует злоупотреблять алкоголем

Три знака, которым сегодня не следует злоупотреблять алкоголем

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День, когда космические энергии освобождают людей от груза ежедневных проблем и раскрепощают их. На вещи мы начинаем смотреть проще, легче относимся к обстоятельствам, в другое время расстроившим бы нас, и охотнее прощаем людей, которые перед нами провинились. Однако именно эта свобода и раскрепощенность может сыграть с человеком злую шутку, особенно если его состояние будет подкреплено алкоголем, от которого трудно отказаться в праздник. 

Сегодня, 24 августа, злоупотреблять алкоголем не рекомендуется всем знакам Зодиака, но для трех из них возлияния особенно опасны. 

Рак (22.06 – 22.07)

Раки в большинстве своем – люди терпеливые и сдержанные, но стоит им выйти из себя, как окружающим остается только удивляться: неужели эти тихие люди способны на такие буйные чувства?! Сегодняшний день не станет исключением – Раки могут разойтись не на шутку. И отягощающим обстоятельством для них станет алкоголь – он уберет тормоза, которые обычно сдерживают их. Поэтому если представители знака не хотят, чтобы уже завтра им было стыдно смотреть людям в глаза, лучше не употреблять спиртные напитки. 

Весы (24.09 – 23.10)

Весы – самый дипломатичный знак Зодиака, его представители обладают навыком общения с любыми, даже самыми несговорчивыми, собеседниками. Еще они, что очень важно, умеют держать язык за зубами и хранить чужие тайны, за что их ценят деловые партнеры и близкие друзья. Но сегодня – под влиянием алкогольных паров – на них может напасть редкостная болтливость, под влиянием которой они выдадут все известные им тайны – от своих до чужих. Результатом могут стать не только мелкие конфликты, но и крупный скандал, поэтому в этот день им лучше воздержаться даже от самого безобидного спиртного. 

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы, которых и в более спокойные для них дни не назовешь особами рассудительными, на этот раз превзойдут сами себя, если, конечно, не возьмут себя в руки и не откажутся от возлияний. Дело в том, что именно алкоголь может довести их до состояния, когда они в эмоциональном порыве наговорят массу неприятных вещей окружающим их людям, в том числе родным и близким. Нетрудно предположить, что они самым негативным образом отнесутся к такой откровенности, из-за чего Стрельцам придется как-то объяснять свое поведение, что окажется занятием неприятным. 

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