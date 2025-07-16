Три знака, которым сегодня не стоит делиться с кем-либо своими планами

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Сегодня, 16 июля, делиться с окружающими своими планами не рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них такой поступок особенно противопоказан.

Овен

Овны любят прихвастнуть, при этом, мало волнует тот факт, удалось им воплотить в жизнь проект, являющийся предметом их гордости, или пока еще нет. В результате они – вот как сегодня – умудряются сглазить то, что хотят получить, и оказаться, что называется, у разбитого корыта.

Стрелец

Стрельцам крайне трудно удержать язык за зубами – любой секрет буквально распирает их изнутри, поэтому они доверяют его даже незнакомому человеку. Сегодня болтливость может сыграть с ними злую шутку: энергия, необходимая для осуществления важного проекта уйдет впустую.

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Рыбы

Рыбы, которые любят мечтать, часто привлекают к своим грезам других людей: они уверены, что это сделает их желания максимально осуществимыми. Но сегодня все произойдет с точностью до наоборот: люди, которым они доверятся, умудряются сглазить представителей знака.

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