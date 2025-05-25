ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
1563
Время на прочтение
1 мин

Три знака, которым сегодня не стоит ни на кого обижаться

День светлой, чистой и очень хрупкой энергетикой, которая может треснуть или развалиться на части даже от громкого звука, не говоря уже о грубых выражениях или резких движениях. Не стоит ни словом, ни делом нельзя никого обижать или на кого-то обижаться.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Сегодня, 25 мая, вести себя тише воды и ниже травы необходимо представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них очень важно ни на кого не обижаться.

Овен

Овны, отличающиеся бурным нравом, могут столкнуться с тем, что недоброжелатели изо всех сил попытаются вывести их из себя. Провокаций будет много, но реагировать на такие выпады нежелательно, в противном случае придется еще долго переживать события нынешнего дня.

Телец

Тельцам, которые страшны в гневе, сегодня желательно как можно меньше общаться с окружающими их людьми, и как можно больше работать. Это отвлечет их как от недружественных выпадов со стороны, так и от собственной негативной реакции на них.

Дева

Девам, которым свойственна злопамятность и, как следствие, мстительность, сегодня не стоит ни на кого обижаться, поскольку заронив в душу зерно обиды, они будут очень долго его «пережевывать», что не самым лучшим образом скажутся именно на их моральном состоянии, а не на обидчиках.

Читайте также:

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
1563
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie