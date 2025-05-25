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Три знака, которым сегодня не стоит ни на кого обижаться
День светлой, чистой и очень хрупкой энергетикой, которая может треснуть или развалиться на части даже от громкого звука, не говоря уже о грубых выражениях или резких движениях. Не стоит ни словом, ни делом нельзя никого обижать или на кого-то обижаться.
Сегодня, 25 мая, вести себя тише воды и ниже травы необходимо представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них очень важно ни на кого не обижаться.
Овен
Овны, отличающиеся бурным нравом, могут столкнуться с тем, что недоброжелатели изо всех сил попытаются вывести их из себя. Провокаций будет много, но реагировать на такие выпады нежелательно, в противном случае придется еще долго переживать события нынешнего дня.
Телец
Тельцам, которые страшны в гневе, сегодня желательно как можно меньше общаться с окружающими их людьми, и как можно больше работать. Это отвлечет их как от недружественных выпадов со стороны, так и от собственной негативной реакции на них.
Дева
Девам, которым свойственна злопамятность и, как следствие, мстительность, сегодня не стоит ни на кого обижаться, поскольку заронив в душу зерно обиды, они будут очень долго его «пережевывать», что не самым лучшим образом скажутся именно на их моральном состоянии, а не на обидчиках.
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