Три знака, которым сегодня не стоит ни на кого обижаться

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Содержание Овен Телец Дева

Сегодня, 25 мая, вести себя тише воды и ниже травы необходимо представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них очень важно ни на кого не обижаться.

Овен

Овны, отличающиеся бурным нравом, могут столкнуться с тем, что недоброжелатели изо всех сил попытаются вывести их из себя. Провокаций будет много, но реагировать на такие выпады нежелательно, в противном случае придется еще долго переживать события нынешнего дня.

Телец

Тельцам, которые страшны в гневе, сегодня желательно как можно меньше общаться с окружающими их людьми, и как можно больше работать. Это отвлечет их как от недружественных выпадов со стороны, так и от собственной негативной реакции на них.

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Дева

Девам, которым свойственна злопамятность и, как следствие, мстительность, сегодня не стоит ни на кого обижаться, поскольку заронив в душу зерно обиды, они будут очень долго его «пережевывать», что не самым лучшим образом скажутся именно на их моральном состоянии, а не на обидчиках.

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