Три знака, которым сегодня не стоит сбавлять темп в достижении цели

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Сегодня, 5 июля, сбавлять взятый темп не рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но для трех их них «торможение» особенно нежелательно.

Телец

Тельцам, взявшим рабочий разбег с низкого старта, не стоит останавливаться даже по причине выходного дня. Конечно, они давно не отдыхали, а время отпуска пока не пришло, но останавливаться все же не стоит — потеряв время и силы, они могут уже не войти в прежний ритм и завалить все дело.

Рак

Раки могут почувствовать неуверенность в своих силах: казалось бы, еще вчера все в этом смысле было хорошо, а сегодня им уже кажется, что и делают они не то, что нужно. В результате, в работе образуется пауза, которая может затянуться и, тем самым, поставить под удар весь проект.

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Весы

Весы, которые часто колеблются из стороны в сторону, искренне не понимая, к какому «берегу» прибиться, и сегодня могут усомниться в том, что заняты именно тем, что им нужно — личной жизни. В результате они серьезно «притормозят», а то и вовсе двинутся назад.

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