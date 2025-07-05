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Три знака, которым сегодня не стоит сбавлять темп в достижении цели
Самый сильный в энергетическом плане день лунного месяца. Звезды рекомендуют назначать на это врем наиболее важные дела — с ними удастся справиться на все сто процентов. Главное, взяв «разбег», в любом жизненной сфере не сбавлять тем в достижении поставленной цели.
Сегодня, 5 июля, сбавлять взятый темп не рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но для трех их них «торможение» особенно нежелательно.
Телец
Тельцам, взявшим рабочий разбег с низкого старта, не стоит останавливаться даже по причине выходного дня. Конечно, они давно не отдыхали, а время отпуска пока не пришло, но останавливаться все же не стоит — потеряв время и силы, они могут уже не войти в прежний ритм и завалить все дело.
Рак
Раки могут почувствовать неуверенность в своих силах: казалось бы, еще вчера все в этом смысле было хорошо, а сегодня им уже кажется, что и делают они не то, что нужно. В результате, в работе образуется пауза, которая может затянуться и, тем самым, поставить под удар весь проект.
Весы
Весы, которые часто колеблются из стороны в сторону, искренне не понимая, к какому «берегу» прибиться, и сегодня могут усомниться в том, что заняты именно тем, что им нужно — личной жизни. В результате они серьезно «притормозят», а то и вовсе двинутся назад.
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