Три знака, которым сегодня не стоит скрывать свои чувства

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Содержание Телец Рак Дева

Сегодня, 28 июля, скрывать свои чувства нежелательно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них сдерживать себя категорически не рекомендуется.

Телец

Тельцам, если уж они вошли в раж, трудно бывает сдержать эмоции, но сегодня им и не стоит этого делать. Попытки сохранять спокойствие любой ценой могут привести к негативным для их нервной системы последствиям, так что не стоит «ломать» себя и сдерживаться.

Рак

Ракам — особенно тем из них, кто находится в состоянии выяснения отношений с близким человеком, нежелательно — даже в воспитательных целях, скрывать чувства, которые они испытывают к нему. Возможно. Ему не хватает ощущения того, что он не только любит, но и любим.

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Дева

Девы часто сдерживают свои чувства, считая, что окружающие пользуются их расположением в корыстных целях. Звезды настоятельно рекомендуют представителям знака открыть свое сердце находящимся рядом людям — особенно тем из них, кого они проверили временем и обстоятельствами.