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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
1051
Время на прочтение
1 мин

Три знака, которым сегодня не стоит скрывать свои чувства

День, когда в отношениях с близкими — и не очень — людьми не рекомендуется скрывать свои чувства: чрезмерная сдержанность, с одной стороны, может привести к моральному дискомфорту, а с другой — даст окружающим полную свободу действий.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Сегодня, 28 июля, скрывать свои чувства нежелательно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них сдерживать себя категорически не рекомендуется.

Телец

Тельцам, если уж они вошли в раж, трудно бывает сдержать эмоции, но сегодня им и не стоит этого делать. Попытки сохранять спокойствие любой ценой могут привести к негативным для их нервной системы последствиям, так что не стоит «ломать» себя и сдерживаться.

Рак

Ракам — особенно тем из них, кто находится в состоянии выяснения отношений с близким человеком, нежелательно — даже в воспитательных целях, скрывать чувства, которые они испытывают к нему. Возможно. Ему не хватает ощущения того, что он не только любит, но и любим.

Дева

Девы часто сдерживают свои чувства, считая, что окружающие пользуются их расположением в корыстных целях. Звезды настоятельно рекомендуют представителям знака открыть свое сердце находящимся рядом людям — особенно тем из них, кого они проверили временем и обстоятельствами.

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Дата публикации
Количество просмотров
1051
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