Три знака, которым сегодня нельзя давать и брать деньги в долг

День неблагоприятен для работы и бизнеса: удача – к счастью, только на день – отвернется от людей, которые решат заключить серьезные сделки или провести деловые переговоры. Завершать начатые ранее дела тоже нежелательно – велика вероятность досадной ошибки, из-за которой придется все переделывать с самого начала. Нельзя также брать и давать деньги в долг – вернуть их удастся нескоро.

Сегодня, 9 июля, брать и давать деньги в долг нежелательно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них вступать в такие – долговые – отношения не рекомендуется.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы ужасно не любят одалживать кому-либо деньги: если к ним обращаются с такой просьбой, они тянут до последнего, надеясь, что потенциальный заемщик найдет необходимую ему сумму где-нибудь в другом месте и ситуация разрешится без их участия. Обычно близкие критикуют их за прижимистость, но сегодня она сослужит им добрую службу. Звезды категорически не рекомендуют им давать деньги в долг: человек, который их возьмет, по какой-то – скорее всего, объективной – причине нескоро сможет вернуть или не вернет совсем.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцам, скорее всего, понадобятся деньги на крупную покупку, о которой они давно мечтали. Собственных средств в достаточном количестве они еще не накопили (представители знака вообще с трудом собирают деньги – у них все время находятся поводы их потратить), а тут как раз будут продавать то, что им нужно, по сходной цене. Тем не менее звезды не рекомендуют им обращаться за помощью в банк или к знакомым: впоследствии с возвратом долга могут возникнуть проблемы, а приобретение в конце концов окажется не таким уж и привлекательным.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбам, к которым сегодня могут обратиться за финансовой помощью друзья или знакомые, стоит под благовидным предлогом отказать им в ней. Дело в том, что в самое ближайшее время эти средства могут срочно понадобиться им самим, а быстро возвратить их заемщик, скорее всего, не сможет. Поэтому несмотря на то, что нуждающийся может обидеться на представителей знака, нужно поставить свои интересы выше чужих, тем более что он, скорее всего, войдет в их положение, и отказ не нанесет ущерба их отношениям.

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