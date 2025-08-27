ТСН в социальных сетях

Астрология
305
2 мин

Три знака, которым сегодня нельзя держать под контролем свои чувства

День торжества справедливости, когда удача ждет всех, кто готов решительно и смело стремиться к достижению своей цели, людям пассивным и апатичным — если, конечно, они не изменят стиль поведения — надеяться будет не на что.

Гороскоп

Гороскоп / © Credits

В это время также не рекомендуется держать под контролем — а еще хуже, скрывать — скрывать свои чувства.

Сегодня, 27 августа, держать под контролем свои чувства, нежелательно всем знакам Зодиака, но трем из них — особенно.

Телец

Тельцы долго терпят неуважительное отношение к ним окружающих людей, но если уж срываются, то устраивают форменную истерику. Как правило, звезды рекомендуют им сдерживать свои эмоции, но сегодня все произойдет с точностью до наоборот — им важно выплеснуть весь скопившийся негатив.

Рак

Раки, как один из самых скрытных знаков Зодиака, предпочитают переживать все свои проблемы и неприятности в одиночестве. Сегодня не стоит таить свои чувства, особенно от тех, кто стал их причиной: наоборот, во избежание повторения ситуации имеет смысл устроить «разбор полетов».

Козерог

Козероги — знак, от которых очень трудно дождаться взрыва эмоций. Сегодня все перевернется с ног на голову –в случае недовольства кем-нибудь или чем-нибудь, они смогут продемонстрировать свои чувства е. Такое поведение не только поможет выровнять эмоциональный фон и добиться своей цели.

