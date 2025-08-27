- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 305
- Время на прочтение
- 2 мин
Три знака, которым сегодня нельзя держать под контролем свои чувства
День торжества справедливости, когда удача ждет всех, кто готов решительно и смело стремиться к достижению своей цели, людям пассивным и апатичным — если, конечно, они не изменят стиль поведения — надеяться будет не на что.
В это время также не рекомендуется держать под контролем — а еще хуже, скрывать — скрывать свои чувства.
Сегодня, 27 августа, держать под контролем свои чувства, нежелательно всем знакам Зодиака, но трем из них — особенно.
Телец
Тельцы долго терпят неуважительное отношение к ним окружающих людей, но если уж срываются, то устраивают форменную истерику. Как правило, звезды рекомендуют им сдерживать свои эмоции, но сегодня все произойдет с точностью до наоборот — им важно выплеснуть весь скопившийся негатив.
Рак
Раки, как один из самых скрытных знаков Зодиака, предпочитают переживать все свои проблемы и неприятности в одиночестве. Сегодня не стоит таить свои чувства, особенно от тех, кто стал их причиной: наоборот, во избежание повторения ситуации имеет смысл устроить «разбор полетов».
Козерог
Козероги — знак, от которых очень трудно дождаться взрыва эмоций. Сегодня все перевернется с ног на голову –в случае недовольства кем-нибудь или чем-нибудь, они смогут продемонстрировать свои чувства е. Такое поведение не только поможет выровнять эмоциональный фон и добиться своей цели.
