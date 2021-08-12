Три знака, которым сегодня нельзя держать в узде свои чувства

День торжества справедливости, когда можно – и нужно – отстаивать свое мнение, восстанавливать справедливость и защищать тех, кто, на ваш взгляд, незаслуженно обижен. Удача ждет тех, кто готов решительно и смело стремиться к достижению своей цели, людям пассивным и апатичным – если, конечно, они не изменят стиль поведения – надеяться будет не на что. В это время также не рекомендуется скрывать свои чувства.

Сегодня, 12 августа, держать в узде свои чувства нежелательно всем знакам Зодиака, но трем из них – особенно.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы, как известно, долго терпят некомфортные условия и неуважительное отношение к ним окружающих людей, но если уж срываются, то устраивают форменную истерику. Как правило, звезды рекомендуют представителям этого знака сдерживать свои эмоции, но сегодня все произойдет с точностью до наоборот – Тельцам необходимо выплеснуть весь скопившийся у них негатив, иначе они рискуют быть разорванными изнутри и разлететься на тысячи осколков. Не стоит доводить ситуацию до такого – кардинального – завершения.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки как один из самых скрытных знаков Зодиака предпочитают переживать все свои проблемы и неприятности в одиночестве, тщательно маскируя свои ощущения от других – даже близких – людей. Поплакать дома, а потом появиться перед глазами окружающих с улыбкой, – их любимый стиль поведения. Сегодня не стоит таить свои чувства, особенно от тех, кто стал их причиной: имеет смысл устроить "разбор полетов", побить подушку и даже разбить пару чашек – тех, которыми представители знака не очень сильно дорожат.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги – знак, о представителях которого говорят, что они "застегнуты на все пуговицы": взрыва эмоций дождаться от них так же сложно, как увидеть снег в пустыне – такое с ними, конечно же, случается, но крайне редко. Однако сегодня все перевернется с ног на голову – Козероги в случае недовольства кем-нибудь или чем-нибудь смогут продемонстрировать свои чувства как дома, так и на работе. С большой долей вероятности такое поведение не только поможет представителям знака выровнять эмоциональный фон, но и позволит добиться своей цели.

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